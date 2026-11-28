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Предсједник Милорад Додик одговорио је градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу на прозивке поводом његовог боравка у Палати Републике, поручивши му да очигледно добро познаје ту канцеларију јер из ње, како је навео, није излазио прије избора.
- Видим да ти је позната канцеларија. Нормално, кад ниси излазио из ње прије избора - одговорио је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Видим да ти је позната канцеларија. Нормално, кад ниси излазио из ње прије избора. https://t.co/h4opCbMsgF— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 28, 2026
Предсједник Покрета Сигурна Српска и градоначелник Бање Луке Драшко Станивуковић јавно је упитао предсједника Републике Српске Саву Минића због чега Милорад Додик поново борави у Палати Републике и у којем својству.
Станивуковић је објавио фотографију коју је подијелио и сам Додик.
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