Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик поручио је да су представници опозиције, неодазивањем на консултације, показали неодговорност првенствено према грађанима који су их бирали.
"Био сам спреман да чујем конструктивне критике и да разговарамо о томе шта треба да поправимо и у којем смјеру да дјелујемо, из њиховог угла. Међутим, то нисам чуо. Због тога могу одмах да кажем да ће у будућности свака врста критике с њихове стране бити неутемељена, јер су већ на почетку показали неодговорност", рекао је Додик.
Додик истиче да је недолазак на консултације још једном показао неодговорност и неозбиљност опозиције, јер су пропустили прилику да изнесу своје ставове и приједлоге.
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Он је закључио да сви изабрани на изборима имају одговорност и према оним који су их бирали, али и свим грађанима Републике Српске.
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