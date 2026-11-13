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Додик отпутовао у САД, присуствоваће освештању објеката манастира у Либертвилу

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АТВ редакција
13.11.2026 07:11

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик отпутовао је у САД, гдје ће у Чикагу присуствовати освештању објеката манастира у Либертвилу, али и гдје ће се срести с важним људима који су на протеклим изборима остварили запажене резултате.

Додик је за портал Провјерено навео да ће се ту окупити српска заједница и да је Чикаго епицентар демократа у Америци.

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Каже да је примарна, сарадња са америчком администрацијом, предвођеном предсједником Доналдом Трампом.

"Подржавмо политику да се престане са изградњом туђих држава и нација. То значи да се неће градити БиХ и да се неће инсистирати на "Босанцима" који не постоје и који никада нису постојали", рекао је Додик.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Америка

Чикаго

Коментари (11)

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