Додик отпутовао у САД, присуствоваће освештању објеката манастира у Либертвилу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик отпутовао је у САД, гдје ће у Чикагу присуствовати освештању објеката манастира у Либертвилу, али и гдје ће се срести с важним људима који су на протеклим изборима остварили запажене резултате.
Додик је за портал Провјерено навео да ће се ту окупити српска заједница и да је Чикаго епицентар демократа у Америци.
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Каже да је примарна, сарадња са америчком администрацијом, предвођеном предсједником Доналдом Трампом.
"Подржавмо политику да се престане са изградњом туђих држава и нација. То значи да се неће градити БиХ и да се неће инсистирати на "Босанцима" који не постоје и који никада нису постојали", рекао је Додик.
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