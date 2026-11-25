Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да сваки покушај да се 25. новембар, који се у дијелу ФБиХ празнује као такозвани дан државности, прогласи "државним празником" представља политички једнострано поимање БиХ као муслиманске унитарне државе и игнорисање уставне структуре БиХ успостављене Дејтонским споразумом.
"Ако се жели заједнички празник на нивоу државне заједнице БиХ, онда се до њега мора доћи договором, уз пуно уважавање њених конститутивних народа - Срба, Хрвата и муслимана, односно Бошњака, и ентитета - Републике Српске и ФБиХ. Све друго је политичка промоција једног бошњачког схватања БиХ и кривотворења историје, а не израз заједничког опредјељења и онога што је прописано Дејтоном", истакао је Додик за Срну поводом 25. новембра, Дана ЗАВНОБиХ-а, који се у бошњачком дијелу ФБиХ обиљежава као такозвани "дан државности БиХ".
"БиХ нема дан државности, то је подвала и лажна манифестација", нагласио је Додик.
Он је подсјетио да је 25. новембар дан када је одржано засједање ЗАВНОБиХ-а у Мркоњић Граду, који је претходио засједању АВНОЈ-а 29. новембра у Јајцу када је успостављено федерално уређење Југославије коју су управо ови који данас славе ЗАВНОБиХ рушили.
"БиХ који они данас славе не постоји, тако да они славе непостојећи празник непостојеће БиХ", констатовао је Додик.
БиХ
Кошарац: БиХ нема дан државности
Парадокс је, указао је Додик, да Бошњаци славе ЗАВНОБиХ, а игноришу АВНОЈ, а још већи парадокс је чињеница да су се муслимани у Другом свјетском рату већински борили на страни усташа и других окупатора, за разлику од Срба који су били у првим редовима антифашистичке борбе.
"Немогуће је очекивати да се АВНОЈ не помиње, а да у том погледу неко покушава да наметне ЗАВНОБиХ као такозвани дан републике. То говори каква је БиХ земља. У њој и данас сједе странци у Уставном суду БиХ и доносе одлуке које немају везе ни са Уставом ни са правом", нагласио је Додик.
Он је рекао да је 25. новембар само један обични радни дан, за Републику Српску непостојећи празник и не може бити представљен као празник цијеле БиХ кад не постоји општа сагласност.
"Нико нема право Србима у Републици Српској да одређује и намеће које ће историјске датуме обиљежавати. Историја се не може монополизовати, а ни кривотворити. БиХ нема закон о празницима на нивоу цијеле земље управо зато што о таквом питању никада није постигнут консензус сва три конститутивна народа и оба ентитета", нагласио је Додик.
С тога, каже он, овај датум не може имати правну снагу ни у институцијама на заједничком нивоу.
"Муслимани који су касније постали Бошњаци могу да славе било шта и ми немамо намјеру да им то одређујемо. Проблем настаје оног тренутка кад они нама намећу своје квазипразнике односно дане из историје", каже Додик.
Он је подсјетио да је данашња БиХ, према слову Дејтонског мировног споразума, сачињена од два равноправна ентитета и три конститутивна народа и само она питања о којима постоји потпуна сагласност могу уживати легитимитет празника на нивоу БиХ, све остало су једнострани потези којима се покушава мајоризовати воља друга два народа.
"Ми поштујем њихово право да обиљежавају датуме које сматрају важним за своју ентитетску историју, али истовремено очекујемо и пуно поштовање чињенице да Република Српска има свој идентитет, своје празнике и свој легитимитет стечен вољом њених грађана и међународним мировним споразумом", истакао је Додик.
Предсједник Додик је нагласио да је за све институције, школе и привредне субјекте у Републици Српској 25. новембар био и остао обичан радни дан, без икаквог значаја у институционалном смислу.
"Наш Дан Републике је 9. јануар, а умјесто неког тамо празника који називају даном државности БиХ, која у том смислу више не постоји, ми славимо мир, 21. новембар датум када је парафиран Дејтонски мировни споразум. То довољно говори о њиховим празницима и њиховом поимању БиХ", закључио је Додик.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму