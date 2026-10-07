Додик: Сорека није разумио да се Србима не може подметнути мустра за укидање Српске

Аутор:АТВ редакција
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Срби нису народ коме можете европски пут подметнути као мустру за укидање Републике Српске. Сорека то није разумио, поручује лидер СНСД-а, Милорад Додик.
"Чак је, иако се представља као правник, дисквалификовао себе када је наметање закона прогласио владавином права. Али ми смо разумјели да је наводни европски пут био антисрпски пут. Да се под плаштом европских интеграција жељела дезинтегрисати Република Српска и направити унитарна БиХ", наводи Додик на Иксу те додаје:
"Зато да бисте са нама разговарали, прво морате почистити сав неред који сте направили, отклонити све аномалије које сте произвели. Морате се вратити на слово Дејтона, духови нас не занимају. Нама се не жури. Можемо сачекати сљедећи састав Европске комисије јер ова је показала апсолутну неспособност".
Срби нису народ коме можете европски пут подметнути као мустру за укидање Републике Српске. Сорека то није разумио.
Чак је, иако се представља као правник, дисквалификовао себе када је наметање закона прогласио владавином права.
Али ми смо разумјели да је наводни европски пут био антисрпски пут.
Да се под плаштом европских интеграција жељела дезинтегрисати Република Српска и направити унитарна БиХ.
Зато да бисте са нама разговарали, прво морате почистити сав неред који сте направили, отклонити све аномалије које сте произвели. Морате се вратити на слово Дејтона, духови нас не занимају.
Нама се не жури. Можемо сачекати сљедећи састав Европске комисије јер ова је показала апсолутну неспособност.
Нама је одавно досадно слушати излизане фразе о некаквим реформама које треба да спроведемо, а још неукусније слушати лажи о изградњи демократских институција, када вољу појединца - странца неко сматра институционалним дjеловањем.
Прво реформишите себе. Направили сте Европу неуспјешном, ми желимо у друштво успјешних.
Република Српска зна шта су институције, шта је демократија, то смо доказали и прије неки дан. Знате ли ви.
Ми знамо шта је воља народа и њу слушамо, Сореку у Српској нико не жели да чује.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 7, 2026
Како Додик истиче, одавно је досадно слушати излизане фразе о некаквим реформама које би требали спровести, а још неукусније слушати лажи о изградњи демократских институција, када вољу појединца - странца неко сматра институционалним дjеловањем.
"Прво реформишите себе. Направили сте Европу неуспјешном, ми желимо у друштво успјешних. Република Српска зна шта су институције, шта је демократија, то смо доказали и прије неки дан. Знате ли ви. Ми знамо шта је воља народа и њу слушамо, Сореку у Српској нико не жели да чује", закључује Додик.
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