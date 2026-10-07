Logo

Додик: Сорека није разумио да се Србима не може подметнути мустра за укидање Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 11:57

Коментари:

0
Додик: Сорека није разумио да се Србима не може подметнути мустра за укидање Српске
Фото: АТV

Срби нису народ коме можете европски пут подметнути као мустру за укидање Републике Српске. Сорека то није разумио, поручује лидер СНСД-а, Милорад Додик.

"Чак је, иако се представља као правник, дисквалификовао себе када је наметање закона прогласио владавином права. Али ми смо разумјели да је наводни европски пут био антисрпски пут. Да се под плаштом европских интеграција жељела дезинтегрисати Република Српска и направити унитарна БиХ", наводи Додик на Иксу те додаје:

"Зато да бисте са нама разговарали, прво морате почистити сав неред који сте направили, отклонити све аномалије које сте произвели. Морате се вратити на слово Дејтона, духови нас не занимају. Нама се не жури. Можемо сачекати сљедећи састав Европске комисије јер ова је показала апсолутну неспособност".

Како Додик истиче, одавно је досадно слушати излизане фразе о некаквим реформама које би требали спровести, а још неукусније слушати лажи о изградњи демократских институција, када вољу појединца - странца неко сматра институционалним дjеловањем.

"Прво реформишите себе. Направили сте Европу неуспјешном, ми желимо у друштво успјешних. Република Српска зна шта су институције, шта је демократија, то смо доказали и прије неки дан. Знате ли ви. Ми знамо шта је воља народа и њу слушамо, Сореку у Српској нико не жели да чује", закључује Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Луиђи Сорека

Република Српска

ФБиХ

СНСД

Коментари (0)

Више из рубрике

предсједник Републиканске странке у Израелу Марк Зел

Република Српска

Зел и Пелег захвалили Додику: Српска међу првима стала уз Израел

5 ч

0
Комеморација поводом смрти Биљане Плавшић

Република Српска

Комеморација поводом смрти Биљане Плавшић

5 ч

0
Ово су поруке "Студентске листе" због које су реаговали српски студенти

Република Српска

Ово су поруке "Студентске листе" због које су реаговали српски студенти

5 ч

8
Јасна порука студената из Српске: "Наши генерали нису злочинци"; "Издали сте нас"

Република Српска

Јасна порука студената из Српске: "Наши генерали нису злочинци"; "Издали сте нас"

6 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Кошарац: Највећи изборни губитник је Конаковић

15

37

Хитна сједница Уније студената и Студентског парламента УИС због транспарената

15

37

Битно: Формирање власти на нивоу БиХ

15

29

Амиџић: Стечени услови за отварање два гранична прелаза у Градишци и новог на Рачи

15

24

Ови хороскопски знаци се најтеже подносе: Њихове разлике често прерасту у сукоб

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима