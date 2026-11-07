Додик: Посјету САД-у завршио сам увјерен да смо направили важан корак за Српску

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Посјету Сједињеним Америчким Државама завршио сам увјерен да смо направили важан корак у јачању разумијевања и отварању нових могућности за Републику Српску, истакао је предсједник Милорад Додик.
"У Мар-а-Лагу, на конференцији МАГА покрета, разговарао сам са сенаторима, бизнисменима и утицајним људима из америчке администрације. Говорио сам им о стварној ситуацији у Српској, нашим ставовима и развојним потенцијалима", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да њихово интересовање и питања потврђују колико је важно да се глас Српске чује непосредно.
Посјету Сједињеним Америчким Државама завршио сам увјерен да смо направили важан корак у јачању разумијевања и отварању нових могућности за Републику Српску.
У Мар-а-Лагу, на конференцији МАГА покрета, разговарао сам са сенаторима, бизнисменима и утицајним људима из америчке администрације. Говорио сам им о стварној ситуацији у Српској, нашим ставовима и развојним потенцијалима. Њихово интересовање и питања потврђују колико је важно да се наш глас чује непосредно.
Учесницима конференције обратили су се и предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп и државни секретар Марко Рубио, као и новопостављени шеф Кабинета предсједника Трампа, Стивен Милер, што је овом скупу дало посебан значај.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 7, 2026
"Учесницима конференције обратили су се и предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп и државни секретар Марко Рубио, као и новопостављени шеф Кабинета предсједника Трампа, Стивен Милер, што је овом скупу дало посебан значај", додаје Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
41 мин1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму