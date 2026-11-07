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Додик: Посјету САД-у завршио сам увјерен да смо направили важан корак за Српску

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АТВ редакција
07.11.2026 18:20

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик у посјети Америци
Фото: Screenshot

Посјету Сједињеним Америчким Државама завршио сам увјерен да смо направили важан корак у јачању разумијевања и отварању нових могућности за Републику Српску, истакао је предсједник Милорад Додик.

"У Мар-а-Лагу, на конференцији МАГА покрета, разговарао сам са сенаторима, бизнисменима и утицајним људима из америчке администрације. Говорио сам им о стварној ситуацији у Српској, нашим ставовима и развојним потенцијалима", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да њихово интересовање и питања потврђују колико је важно да се глас Српске чује непосредно.

"Учесницима конференције обратили су се и предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп и државни секретар Марко Рубио, као и новопостављени шеф Кабинета предсједника Трампа, Стивен Милер, што је овом скупу дало посебан значај", додаје Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Америка

Додик у Америци

Република Српска

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