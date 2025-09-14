Додик позвао грађане да сутра поносно истакну српске тробојке

14.09.2025
15:34
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик позвао је грађане да сутра, поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, поносно истакну српске тробојке на своје домове.
"Овај заједнички празник је заживио у народу, који га прихвата као свој. Позивам све да дају свој допринос обиљежавању и истакну заставе Републике Српске и Србије испред својих кућа и пословних простора, да се придруже свим нашим манифестацијама поводом 15. септембра", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Додик је нагласио да је ово јединствен државни празник Републике Српске и Србије, и као такав претеча јединства српског народа.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.
Идеју о заједничком празнику Србије и Српске дали су руководиоци Србије Александар Вучић и Ана Брнабић у договору са руководством Републике Српске, предвођеним Милорадом Додиком.
Ове године ће Дан српског јединства, слободе и националне заставе бити прослављен у Гаџином Хану, родном граду најпознатијег солунца Драгутина Матића, преноси Срна.
