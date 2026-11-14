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Додик: Представа Драшка Станивуковића се ближи крају, а онда ће доћи неко ко зна

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АТВ редакција
14.11.2026 17:08

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Када најављује, све је револуционарно, а када треба да реализује, све је имагинарно. Бањалука није бирала главног глумца, него градоначелника. Његова представа се ближи крају. А онда ће доћи неко ко зна", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик о Драшку Станивуковићи и стању у Бањалуци.

"Прошао је садашњи градоначелник Бањалуке много, мора му се признати: од кидања асфалта, ношења мегафона, постављања столица на раскрсницама, сликања са шанцовом крагном, до вожње билборда по улицама и угрожавања туђе приватности.

Међутим, то није политика. Политика је рјешавање питања загађења, а не чекање вјетра да дуне. Политика је да град функционише и када камере нису укључене, а не да сваки комунални проблем постане сценографија за његов сљедећи наступ. Политика је планирање како ријешити питања паркинга и гужве у саобраћају, а не саобраћајне револуције и имагинарни трамваји на имагинарним шинама.

Када најављује, све је револуционарно, а када треба да реализује, све је имагинарно.

Бањалука није бирала главног глумца, него градоначелника. Његова представа се ближи крају. А онда ће доћи неко ко зна", каже Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Драшко Станивуковић

Бањалука

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