Аутор:АТВ редакција
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Игор Додик, мандатар за састав нове Владе Републике Српске, истакао је да је циљ СНСД-а да се ради на додатном побољшању амбијента - привредног, економског и да ће то бити апсолутни приоритет.
"Економија је у фокусу. Консултације крећу наредних дана. Када је ријеч о министрима у Влади, тек слиједе консултације и сутра крећемо са њима. У наредним данима све ћемо саслушати", истакао је Додик.
Истакао је да ће СНСД у петак имати консултације са свим странкама, и власти и опозиције.
"Након тога ћемо моћи нешто више да говоримо о томе", истакао је Додик.
Када је ријеч о неким новим именима, Додик истиче да би желио да прође све консултације и да се након тога формира тим.
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"Чим будем имао неке конкретније информације, о томе ћу моћи причати", казао је Додик.
Када је ријеч о опозицији и њиховим коментарима на именовање, Додик каже да је њихово право да коментаришу.
"Имају право да им се не свиђа. Ми смо се доказали на изборима као апсолутни побједници. Мени је то важно, оно што мисли народ. Да је народ рекао другачије, ми се не би налазили овдје данас. Поштујем њих, не сматрам их за непријатеље", додаје Додик.
Истиче да ће их позвати на консултације.
"Сматрам да без обзира колико год они политички не размишљали као ми, не сматрам их за непријатеље, већ желим конструктивни дијалог. Спреман сам за сваку конструктивну критику", навео је Додик.
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