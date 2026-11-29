Аутор:АТВ редакција
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Репрезентација БиХ на првом, а Србије на једанаестом каналу Арене. Овакав распоред преноса кошаркашких утакмица изазвао је оштру реакцију предсједника СНСД-а Милорада Додика, који је затражио објашњење од Телекома Србија.
"Телеком Србија треба да објасни зашто је БиХ добила најистакнутије мјесто, док Србију тражимо питајући се преносе ли уопште своју репрезентацију", поручио је Додик.
Он је указао на то да канали Арене послују у оквиру Телекома Србија, те изразио невјерицу због таквог распореда преноса.
За репрезентацију БиХ први канал и највидљивије мјесто, а за репрезентацију Србије једанаести канал и потрага по даљинском управљачу. То је распоред преноса кошаркашких утакмица канала Арене, који послују у оквиру „Телекома Србија“. Да човјек не повјерује!
„Телеком Србија“ треба да објасни зашто је БиХ добила најистакнутије мјесто, док Србију тражимо питајући се преносе ли уопште своју репрезентацију.
Изгледа да су се српски репрезентативци изборили за медаље, али тек треба да се изборе за мјесто на каналу српског оператера.
То је њихова срамота, а ми ћемо само рећи: Напријед, Србија! 🇷🇸— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 29, 2026
"Изгледа да су се српски репрезентативци изборили за медаље, али тек треба да се изборе за мјесто на каналу српског оператера", истакао је Додик.
Предсједник СНСД-а поручио је да је такав однос према репрезентацији Србије срамота оператера.
"То је њихова срамота, а ми ћемо само рећи: Напријед, Србија!", поручио је.
Додик је прозвао Арену спорт и због празничног програма 25. новембра уз поруку да то вријеђа Србе и није празник Републике Српске.
"Новац за њихово функционисање дају грађани Србије, па и ми из Републике Српске, који плаћамо претплату код М:тела. Те спортске канале, које најчешће гледа омладина, муслимани користе да пропагирају своје унитаристичке пројекте кроз рекламе, па чак и кроз избор коментатора. Наше паре нећете давати муслиманима за пропаганду против нас", поручио је Додик.
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