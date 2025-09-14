Logo

Додик: Република Српска има подршку Русије

АТВ

14.09.2025

08:26

Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је поносан на чињеницу да Српска сваким даном напредује и ради у интересу својих грађана.

„Поносан сам јер Република Српска сваки дан ради и не стоји. То видим сваки пут када сам с нашим народом и осјетим снажну жељу људи да бране Српску у сваком погледу“, поручио је Додик.

Друштво

Додик је подсјетио да је током протекле седмице боравио у Москви, гдје је имао низ важних сусрета.

„Разговарао сам са министром иностраних послова Сергејем Лавровом и другим високим званичницима Руске Федерације. Добио сам њихову пуну подршку нашим напорима да одбранимо и ојачамо Републику Српску“, написао је Додик на Инстаграму.

