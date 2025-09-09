Додик: Русија упорна у подршци Дејтонском споразуму

09.09.2025
13:00
Русија исправно посматра ситуацију у БиХ, брани међународно право и архитектуру Дејтонског споразума, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик на конференцији за новинаре након састанак са министром иностраних послова Русије Сергејом Лавровом.
Истакао је да је Русија упорна у подршци Дејтонском споразуму.
Додик је рекао да су односи Русије и Српске веома добри и да је веома захвалан за руско разумијевање политичке ситуације у БиХ.
- Русија јесте гарант Дејтонског мировног споразума. Захвални смо што се Русија у УН показује као заштитник међународног права и указује на његово рушење. Русија указује и на то да дејтонска структура у БиХ коју чине Срби, Бошњаци и Хрвати мора бити одржана - рекао је Додик.
Он је истакао да је Лаврова информисао да је Република Српска прошла тежак период са бившом америчком администрацијом која је жељела да БиХ буде земља уређена по принципу један човјек један глас.
- Први дан након потписивање Дејтонског споразума кренуло се у његовом рушење од стране Запада. Бошњаци никада нису пристали на Дејтон, рекли да је то лудачка кошуља за њих. Ми Срби рекли да је то државни празник. Бошњаци нису прихватили ни учешће Руске Федерације која је гарант Дејтона. Прихватили да буду сарадници западним структурама, а то су рјешења која су само њима ишла у прилог. Високи представници су увели рјешења која нису у складу са Уставом што говори да нису одустали од рјешења која њима одговарају - навео је Додик.
