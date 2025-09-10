Додик: Русија заинтересована да се стабилизује комплетно српско друштво

10.09.2025
11:55
Свјесни смо да постоји малигни утицај Запада на Балкан и постоји опасност да српски народ прође још горе, рекао је предсједник Српске Милорад Додик након састанка са секретаром Савјета безбједности Сергејом Шојгуом у Москви.
- Треба сачувати мир и безбједност. Захвални смо руском руководству - навео је Додик.
Додик истиче да је важно разговарати о детаљима.
Шојгу: Све што узнемирује наше пријатеље из Српске имаће свој одјек послије референдума
- На Западу је ријетка прилика да неко слуша шта имамо рећи. Ми подржавамо напоре Руске Федерације. Руска страна је заинтересована да се стабилизује комплетно српско друштво - истакао је Додик.
Додик је рекао да Српска подржава напоре Русије да осигура свој статус кроз Специјалну војну операцију.
Шојгу: Надам се да ће мјере које предузима Српска, а које Русија подржава, дати резултате
Додик је указао да је Специјална војна операција изнуђена понашањем Кијева и западних земаља које су се хтјеле да се преко Украјине обрачунају са Русијом.
- Свједочимо да је та операција успјешна и да напредује, радујемо се томе и подржавамо те напоре - истакао је Додик.
