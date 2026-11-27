Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик наставио је консултације састанком са представницима Републичке странке Српске.
Додик се данас састао са представницима Уједињене Српске, а делегацију је предводио Ненад Стевандић.
Састанку су претходиле консултације са предсједником НПС-а Дарком Бањцем, као и представницима СПС-а, СП-а, ДЕМОС-а и НДП-а.
Подсјећамо, на јучерашње консултације били су позвани и представници опозиционих странака у Српској, али се нису одазвали. Додик је такав поступак опозиције оцијенио као неодговоран.
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