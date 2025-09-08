Додик се пред одлазак у Москву састао са Вучићем, познато о чему су разговарали

Извор:
Предсједник Републике Србије Александар Вучић састао се у Београду са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
"Братски сусрет са предсједником Додиком и разговор о свим важним регионалним питањима. Настављамо сљедеће недјеље", наведено је у опису фотографије сусрета на друштвеним мрежама предсједника Србије.
Подсјетимо, Додик путује у Москву гдје ће се сутра састати са шефом руске дипломатије Сергејом Лавровом.
„Очекује се да ће разговарати о актуелним питањима јачања партнерства са Републиком Српском, проблемима постконфликтног рјешавања ситуације у Босни и Херцеговини и ситуацији на Западном Балкану“, саопштило је руско Министарство спољних послова.
У саопштењу се наглашава да је посљедњих година дошло до озбиљног усложњавања унутрашње политичке ситуације у БиХ, изазваног растућим неоколонијалним мијешањем Запада у унутрашње послове Републике Српске, укључујући и Кристијана Шмита.
