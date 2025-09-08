Додик: Сјећање на жртве НАТО агресије вјечни ожиљак на души цијеле Српске

Извор:
СРНА
08.09.2025
18:08
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је сјећање на жртве НАТО агресије на Републику Српску једна од најсветијих обавеза Срба, јер то није само подсјећање на прошлост, већ трајна опомена и завјет да се никад не забораве невини животи угашени у име туђих интереса и велике војне силе која је ударила на мали, али поносан народ, мислећи да ће га покорити бомбама и страхом.
Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве НАТО агресије на Републику Српску 1994. и 1995. године које ће бити одржано сутра у Источном Сарајеву, Додик је у изјави за Срну подсјетио да су НАТО авиони 10. априла 1994. године почели бомбардовање војних и цивилних српских циљева у околини Горажда, а у злочиначким операцијама названим "Намјерна сила" и "Мртво око" од 31. августа до 14. септембра 1995. бомбардовали су српске циљеве широм Републике Српске.
"Републике Српске је била изложена немилосрдним нападима НАТО авиона. Бомбардована су насеља, уништавана инфраструктура, али оно што највише боли и што никада неће изблиједити из нашег сјећања јесу изгубљени животи недужних цивила и војника, обичних људи који нису криви ни за шта осим за то што су били Срби и што су вољели своју земљу", нагласио је предсједник Српске.
Он је истакао да ће, то што је НАТО савез звао "војном операцијом", српски народ вјечно памтити као највећи злочин и чин агресије.
Предсједник Републике је подсјетио да је Српска била изложена бруталној сили најмоћнијег војног савеза на свијету.
Он је указао да злочиначке НАТО бомбе нису само рушиле инфраструктурне објекте, зидове, мостове, релеје, већ су раниле душу српског народа осиромашеним уранијумом, тровале нашу земљу, наше њиве и ријеке, а посљедице тог злочина осјећају се и данас, деценијама послије у болестима које односе животе наше невине дјеце и становништва.
"Ове немилосрдне и злочиначке акције НАТО савеза биле су класични покушај да се сломи дух народа Републике Српске, да се уништи њихово право на слободу и постојање. Ипак, из тих рушевина и патње родила се снага и још већа воља и жеља да се бранимо. Република Српска је опстала, подигла се из пепела и показала свијету да се српски народ, иако бројчано мали, не може покорити и да је несаломив.
Данас, када се присјећамо тих тешких времена, морамо бити свјесни да је наша обавеза и одговорност да бранимо истину и да се боримо против покушаја прекрајања историје, али и задатак да младима преносимо сјећање и да их учимо да слобода нема цијену, да је она плаћена крвљу и жртвом оних који су невино страдали", истакао је Додик.
Зато, каже он, када се клањамо сјенима жртава НАТО агресије, ми не изражавамо само бол и тугу, ми обнављамо завјет да ћемо чувати Републику Српску, да морамо бити јединствени и јаки и да никада нећемо дозволити да се наш народ поново нађе на удару сила које га желе уништити.
"Такође, сјећање на невине жртве није само сјећање на прошлост, то је стуб наше будућности, завјет слободе, вјечна опомена и снага која нас води напријед. Наша је света дужност да те жртве никада не заборавимо, јер је то болна рана која никада не зацјељује", рекао је Додик.
Он је нагласио да на Дан сјећање на жртве НАТО агресије не можемо а да се не сјетимо првих цивилних жртава - сестре и брата Галинац, Радмиле и Раденка, чији су животи угашени 9. септембра 1995. године на локалитету Семизовца од бомби бачених у име силе која себе назива "чуваром мира".
"Та бомба није погодила војни циљ, нити је зауставила грађански рат у БиХ, већ је погодила срце једне породице, уништила свијет њихових родитеља и оставила неизбрисив ожиљак и рану на души цијелог Источног Сарајева и Републике Српске. То је злочин који се не може ничим правдати. Да трагедија буде још већа, њихов брат Радован, Раденков брат близанац, погинуо је само двије седмице раније. А данас, кажу, да НАТО бомбардовање није била агресија!? Јесте, класични примјер агресије, као што је и 1999. године била агресија на Србију", рекао је предсједник Српске.
Он је додао да је свака свијећа која се прислужи за невино страдале жртве НАТО агресије, свјетло истине да се зна да НАТО бомбе нису доносиле мир, већ смрт, крв, бол и деценијама касније тешке болести.
"Наша је обавеза да се та свјетлост никада не угаси, да нове генерације знају да је слобода Републике Српске плаћена животима невиних људи и да Источно Сарајево памти, да Република Српска памти, да српски народ памти, јер народ који памти своје жртве, никада не може бити поражен нити уништен. Сјећање на жртве НАТО агресије је сјећање на неправду, али и подсјетник на снагу народа који је преживио и опстао", поручио је предсједник Републике.
И стога, додао је он, јасно смо показали нашу опредијељеност и одлучно рекли "НЕ" било каквим НАТО интеграцијама.
"Унапријед су осуђени на пропаст било чији и било какви покушаји да било када на дневни ред ставе НАТО интеграције БиХ. За нас је то завршена прича. Наш одговор ће увијек бити - поносно НЕ", поручио је предсједник Републике Милорад Додик.
