Додик: Словеначка Влада неодговорна, али њихови привредници су добродошли у Српску

- Важно је напоменути да значајан број привредника из Словеније ради у Српској и да сам их лично подржао и охрабрио. И данас ћу им рећи да могу рачунати да Република Српска остаје за њих све, добро мјесто за посао и за живот. Цијеним то што смо овдје направили. Али њихова влада није достојна тог свега - додао је Додик.

Он је додао да они с једне стране подржавају владавину права, а с друге стране подржавају нелегитимног Кристијана Шмита.

- То је некако неспојиво. Да ли је то сада за њих понос, видјећемо. Ја, наравно, имам још довољно година живота да ћу један дан отићи до Словеније - наводи Додик.

Он је истакао да не може да вјерује да једна озбиљна земља има тако неодговорну владу која се одлучила на једну потпуну импровизацију.

- И даље поштујем Словенију као државу, тај народ који је добар - навео је он.

Каже, да наводне приче о његовој имовини у Словенији нису тачне.

- Неки лажни портали стално пишу о томе. Немам никакву имовину ни центиметар неког власништва. Волио сам отићи тамо, али живјећу и без тога. Имам велики број пријатеља, сви су ме звали. Ја нисам међународни криминалац - навео је он.

Та иста влада, истиче Додик, која њему уводи санкције, неће да прихвати чињеницу да су Срби једна од најбројнијих националних заједница у Словенији.

- Они замислите на дају Србима статус ни националних мањина. Ми смо овдје све вријеме подржавали и пружали подршку удружењима Словенаца Српској. Лично сам одлазио на њихова дружења и тако ћу и наставити - навео је Додик.

Каже да је актуелна влада Словеније већ одлучила на свој начин, те да он не поштује такав приступ.

- Не поштујем то безакоње. Испада да смо само премијер Израела Бењамин Нетанијаху и ја забрањени у Словенији. Мени његово друштво не смета, али њима очигледно смета. Чуо сам и коментаре попут - не можете дозволити да Додик дан прије тога буде у Москви у друштву шефова безбједности Руске Федерације, а онда да може слободно да уђе у Словенију. То је њихов разлог - рекао је Додик.

То је, истиче Додик, разлог више да Република Српска одговори реципрочно Словенији.

- Они се друже са нашим изразитим непријатељима, какав је Шмит. Они, словеначка влада, Фајон и остали промовишу чињенице да је ово окупација овдје - закључио је Додик.