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Додик: СНСД има четири јасна циља који су важни за будућност Српске

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:09

Коментари:

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

СНСД има четири јасна циља који су важни за будућност Републике Српске - навео је лидер СНСД-А Милорад Додик.

"Први је мир и безбједност наших људи. Други је да обезбиједимо оно без чега нема стабилне будућности – довољно воде, енергије и хране. Трећи је очување и јачање политичког и институционалног статуса Републике Српске. И четврти, једнако важан, јесте наша духовност - да чувамо свој идентитет, вриједности и оно што нас је кроз историју одржало као народ", навео је Додик на Инстаграму.

Додао је да је током седмице присуствовао обиљeжавању 30 година oд оснивања СНСД-а у Градишци.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

безбједност

Коментари (6)

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