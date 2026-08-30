Додик: СНСД има четири јасна циља који су важни за будућност Српске

Аутор:АТВ редакција
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СНСД има четири јасна циља који су важни за будућност Републике Српске - навео је лидер СНСД-А Милорад Додик.
"Први је мир и безбједност наших људи. Други је да обезбиједимо оно без чега нема стабилне будућности – довољно воде, енергије и хране. Трећи је очување и јачање политичког и институционалног статуса Републике Српске. И четврти, једнако важан, јесте наша духовност - да чувамо свој идентитет, вриједности и оно што нас је кроз историју одржало као народ", навео је Додик на Инстаграму.
Додао је да је током седмице присуствовао обиљeжавању 30 година oд оснивања СНСД-а у Градишци.
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