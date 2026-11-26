Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Срамно је саопштење Адвокатске коморе Републике Српске поводом хапшења Насера Орића, навео је предсједник Милорад Додик.
"Нека објасне јавности шта конкретно замјерају полицији Републике Српске, која је поступала по налогу тужилаштва", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Срамно је саопштење Адвокатске коморе Републике Српске поводом хапшења Насера Орића. Нека објасне јавности шта конкретно замјерају полицији Републике Српске, која је поступала по налогу тужилаштва.
Када се у Сарајеву водио поступак против мене као предсједника Републике Српске, од те исте коморе нисам чуо ни ријеч. Зашто сте тада ћутали, а сада тако лако осуђујете наш МУП?— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 26, 2026
Када се у Сарајеву водио поступак против мене као предсједника Републике Српске, каже Додик, од те исте коморе није како каже, чуо ни ријеч.
"Зашто сте тада ћутали, а сада тако лако осуђујете наш МУП", упитао је Додик.
Хроника
Акција ”Емисар”: МУП одбацио оптужбе за прекомјерну употребу силе
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
36 мин1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму