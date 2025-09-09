Додик: Српска не чека готова рјешења, сама пише своју будућност

Извор:
АТВ
09.09.2025
15:36
Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се у Москви са помоћником предсједника Русије Јуријем Ушаковом.
''Република Српска има пријатеље на најважнијим и најдинамичнијим мјестима у свијету. Састанак с Јуријем Ушаковом, помоћником предсједника Руске Федерације, потврђује да Српска не чека да јој други сервирају или намећу рјешења - ми бирамо да сами пишемо своју будућност'', истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик је у објави на друштвеној мрежи Икс додао да ће побиједити Српска.
Подсјећамо, предсједник Српске, претходно се састао са министром иностраних послова Русије Сергејом Лавровом.
Додик се састао са Јуријем Ушаковим
