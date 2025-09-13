Logo

Додик: Сви у Европи сада знају да ни за мртве Србе у ФБиХ нема мјеста

СРНА

13.09.2025

10:42

Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да се зна да за Србе нема живота у Федерацији БиХ, а да након скрнављења православног гробља код Зенице сада сви и у Европи знају да ни за мртве тамо нема мјеста.

Додик је упозорио да је то слика данашње БиХ, слика нетрпељивости, мржње и исламског радикализма који долазе из Сарајева.

"Колико мрзите живе, када мртвим Србима скрнавите гробове? О ком суживоту говорите, када мртвима не дате да почивају у миру?", упитао је Додик у објави на мрежи "Икс".

Додик је додао да је 60 крстова срушено на гробљу у селу Печуј, поред Зенице, и да нема ниједне ријечи осуде, извињења, покајања од бошњачких политичара.

Хроника

Акција "Кавез": Ко су "Пантери" и зашто их хапсе?

На православном гробљу у селу Печуј, два километра од центра Зенице, уништено је 60 надгробних споменика.

Предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић изјавио је да се на фотографијама порушених споменика може видјети да је почињен вандализам уз употребу физичке снаге.

