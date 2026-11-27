Аутор:АТВ редакција
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Данас се опраштамо од митрополита бачког Иринеја Буловића, једног од најумнијих архијереја Српске православне цркве, чије ће дјело имати трајно мјесто у историји српског народа, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Посебно ћемо памтити његову немјерљиву улогу у спречавању канонизације Алојзија Степинца. Својим знањем, ауторитетом и дипломатском мудрошћу бранио је историјску истину и достојанство невиних српских жртава НДХ и фашиста", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Данас се опраштамо од митрополита бачког Иринеја Буловића, једног од најумнијих архијереја Српске православне цркве, чије ће дјело имати трајно мјесто у историји српског народа.
Посебно ћемо памтити његову немјерљиву улогу у спречавању канонизације Алојзија Степинца. Својим знањем, ауторитетом и дипломатском мудрошћу бранио је историјску истину и достојанство невиних српских жртава НДХ и фашиста.
Тиме није задужио само Српску православну цркву, већ и генерације Срба које долазе, подсјећајући нас да је очување историјског памћења наша национална и морална обавеза.
Нека му Господ подари царство небеско, а српски народ нека му сачува вјечан спомен.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 27, 2026
Додаје, да митрополит бачки Иринеј, тиме није задужио само Српску православну цркву, већ и генерације Срба које долазе, подсјећајући нас да је очување историјског памћења наша национална и морална обавеза.
"Нека му Господ подари царство небеско, а српски народ нека му сачува вјечан спомен", истиче Додик.
Подсјећамо, у храму Српске православне црвке је Његова светост патријарх српски Порфирије служио опијело архиепископу новосадском и митрополиту бачком Иринеју
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