Додик: Тривићева није направила ни фактуру, а хоће да води Српску

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је подручје слободе, развоја и инвестиција, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик, те је нагласио да се у овом тренутку у инвестиције улаже 6,5 милијарди КМ.
„Можете то видјети широм Републике. Кажу, што нисте то прије? Па и прије смо се развијали, зато смо дошли сада да можемо 6,5 милијарди. Коме то да објашњаваш? Некој тамо Јелени Тривић, која није никада у животу ништа урадила озбиљније, можда што је направила породични ручак. Никада ништа у животу није урадила, ни у каквом предузећу није направила фактуру. Није ништа ни од свега тога наплатила. Ко да води? То да води Републику Српску? На крају крајева, са тим малим снагама“, рекао је Додик.
Република Српска је подручје слободе, развоја и инвестиција. pic.twitter.com/1lUR7qNZse— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 26, 2026
Лидер СНСД-а је нагласио да је управо он снажна политичка фигура и партија на чијем је челу.
„Људи поштују храбре, поштују јаке. Дајте ми снагу да Жељка Цвијановић може у име нашег народа отићи у Стејт Департмент и отићи у Брисел и испоручити им наше захтјеве“, казао је Додик.
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