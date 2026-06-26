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Додик: Тривићева није направила ни фактуру, а хоће да води Српску

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 17:48

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Додик: Тривићева није направила ни фактуру, а хоће да води Српску
Фото: ATV

Република Српска је подручје слободе, развоја и инвестиција, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик, те је нагласио да се у овом тренутку у инвестиције улаже 6,5 милијарди КМ.

„Можете то видјети широм Републике. Кажу, што нисте то прије? Па и прије смо се развијали, зато смо дошли сада да можемо 6,5 милијарди. Коме то да објашњаваш? Некој тамо Јелени Тривић, која није никада у животу ништа урадила озбиљније, можда што је направила породични ручак. Никада ништа у животу није урадила, ни у каквом предузећу није направила фактуру. Није ништа ни од свега тога наплатила. Ко да води? То да води Републику Српску? На крају крајева, са тим малим снагама“, рекао је Додик.

Лидер СНСД-а је нагласио да је управо он снажна политичка фигура и партија на чијем је челу.

„Људи поштују храбре, поштују јаке. Дајте ми снагу да Жељка Цвијановић може у име нашег народа отићи у Стејт Департмент и отићи у Брисел и испоручити им наше захтјеве“, казао је Додик.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Јелена Тривић

СНСД

Кандидатура

Коментари (5)

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