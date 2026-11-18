Аутор:АТВ редакција
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Радујем се сусрету предсједника Русије Владимира Путина, Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и предсједника Кине Си Ђинпинга, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Од њихове спремности да разговарају и да се договоре зависи мир у свијету. Република Српска је чувала стратешко партнерство с Русијом и цијени Путинову досљедну подршку Дејтонском споразуму. Подржали смо Трампове напоре да се сукоби окончају, а с Кином смо, упркос притисцима, наставили да радимо на пројектима важним за Српску. Вјерујем да ова тројица лидера могу да направе важан корак ка трајном миру", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Радујем се сусрету предсједника Русије, Сједињених Америчких Држава и Кине. Од њихове спремности да разговарају и да се договоре зависи мир у свијету.
Република Српска је чувала стратешко партнерство с Русијом и цијени Путинову досљедну подршку Дејтонском споразуму. Подржали смо Трампове напоре да се сукоби окончају, а с Кином смо, упркос притисцима, наставили да радимо на пројектима важним за Српску.
Вјерујем да ова тројица лидера могу да направе важан корак ка трајном миру.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 18, 2026
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Потврђено из Москве: Сутра састанак Путина и Трампа
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