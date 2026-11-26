Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је да ће 8. децембра бити изабрана Влада Републике Српске.
Нико је брже није изабрао, рекао је Додик за Евроњуз.
Он је напоменуо да је и Народна скупштина конституисана у којој има двотрећинску већину.
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