Додик: Вучић био уз нас када је Сарајево мислило да је Српска готова, данас подршка њему и листи "Уједињена Србија"

Аутор:АТВ редакција
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Александар Вучић је био уз нас у Бањалуци оне ноћи када је Сарајево мислило да је Српска готова. Данас сам ја у Инђији да подржим њега, Милицу Ђурђевић и листу "Уједињена Србија", навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Сигуран сам да ће народ у Србији 25. октобра изабрати сигурност, извјесност, развој и напредак. Једнако као што су Срби то учинили 4. октобра у Републици Српској", написао је Милорад Додик на Иксу.
Александар Вучић @avucic је био уз нас у Бањалуци оне ноћи када је Сарајево мислило да је Српска готова. Данас сам ја у Инђији да подржим њега, Милицу Ђурђевић и листу "Уједињена Србија".
Сигуран сам да ће народ у Србији 25. октобра изабрати сигурност, извјесност, развој и напредак. Једнако као што су Срби то учинили 4. октобра у Републици Српској.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 15, 2026
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