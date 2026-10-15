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Додик: Вучић био уз нас када је Сарајево мислило да је Српска готова, данас подршка њему и листи "Уједињена Србија"

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15.10.2026 20:13

Коментари:

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Додик: Вучић био уз нас када је Сарајево мислило да је Српска готова, данас подршка њему и листи "Уједињена Србија"
Фото: X / Milorad Dodik

Александар Вучић је био уз нас у Бањалуци оне ноћи када је Сарајево мислило да је Српска готова. Данас сам ја у Инђији да подржим њега, Милицу Ђурђевић и листу "Уједињена Србија", навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Сигуран сам да ће народ у Србији 25. октобра изабрати сигурност, извјесност, развој и напредак. Једнако као што су Срби то учинили 4. октобра у Републици Српској", написао је Милорад Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Александар Вучић

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