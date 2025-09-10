Logo
Large banner

Додик завршио веома успјешну посјету Русији

10.09.2025

20:20

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је завршио веома успјешну посјету Русији.

"Захвалан сам за третман који сам имао у Москви", написао је Додик на Иксу.

Предсједник Српске се током посјете Москви састао са министром иностраних послова Руске Федерације Сергејом Лавровом, помоћником предсједника Руске Федерације Јуријем Ушаковим и секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп: Животињу треба осудити на смрт

Послије јучерашњих састанака, предсједник Српске је рекао да је у Москви упознао руску страну да Српска иде на референдум, као и да неко мора да поништи неред који је направио Кристијан Шмит.

Након састанка са Додиком, Лавром је рекао да референдум који ће 25. октобра бити одржан у Републици Српској сматра поштеним.

Кафић Путин

Бања Лука

Путин из центра Бањалуке сели на Туњице

Такође је истакао да ће се БиХ на сједници Савјета безбједности УН у октобру морати припремити за неугодна питања.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминула Ксенија Матовић

Друштво

Преминула Ксенија Матовић

12 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Животињу треба осудити на смрт

12 ч

0
Вјероучитељ открио све о вјенчању у току поста: "Морате имати ваљан разлог за вјенчање у току поста"

Друштво

Вјероучитељ открио све о вјенчању у току поста: "Морате имати ваљан разлог за вјенчање у току поста"

12 ч

0
Бивши предсједник познатог клуба пронађен мртав

Свијет

Бивши предсједник познатог клуба пронађен мртав

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner