Додик завршио веома успјешну посјету Русији

10.09.2025
20:20
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је завршио веома успјешну посјету Русији.
"Захвалан сам за третман који сам имао у Москви", написао је Додик на Иксу.
Завршио сам веома успјешну посјету Русији. Захвалан сам за третман који сам имао у Москви. pic.twitter.com/vO9kh8iIaV— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 10, 2025
Предсједник Српске се током посјете Москви састао са министром иностраних послова Руске Федерације Сергејом Лавровом, помоћником предсједника Руске Федерације Јуријем Ушаковим и секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.
Послије јучерашњих састанака, предсједник Српске је рекао да је у Москви упознао руску страну да Српска иде на референдум, као и да неко мора да поништи неред који је направио Кристијан Шмит.
Након састанка са Додиком, Лавром је рекао да референдум који ће 25. октобра бити одржан у Републици Српској сматра поштеним.
Такође је истакао да ће се БиХ на сједници Савјета безбједности УН у октобру морати припремити за неугодна питања.
