Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Документарни филм „Свједок", аутора и редитеља Дениса Бојића, који говори о страдању српског народа током ратних дешавања деведесетих година прошлог вијека, приказан је пред бројном, претежно француском публиком у Ници.
Документарни филм „Свједок”, аутора и редитеља Дениса Бојића, који говори о страдању српског народа током ратних дешавања деведесетих година прошлог вијека, приказан је пред бројном, претежно француском публиком у биоскопу „Варијете”, једном од најстаријих и најугледнијих биоскопа у историјском центру Нице.
Пројекција је одржана у организацији Представништва Републике Српске у Француској, а присуствовали су јој Александар Сарађијан, представник градоначелника Нице, Ростислав Луков, представник Конзулата Руске Федерације за регион Азурне обале, Елизабета Александрова, конзуларни аташе Руске Федерације у Ници, као и представници Националне уније бораца Француске (Union nationale des combattants), организације која окупља бивше борце, ветеране, чланове њихових породица и све оне који су посвећени очувању сјећања на погинуле за Француску.
Шефица Представништва Републике Српске у Француској Бојана Кондић Панић истакла је да је организација пројекције филма „Свједок” у Ници, након његовог представљања у Паризу, дио настојања Представништва да француској јавности приближи историјске чињенице и свједочанства о страдању српског народа.
„Наш циљ је да филм и свједочанства која он доноси стигну и до оних који о ратовима на простору бивше Југославије знају мало или су о њима слушали само из једног угла. Зато нам је посебно важно што смо, након Париза, организовали пројекцију и у Ници, пред публиком коју су већином чинили Французи. Представништво Републике Српске у Француској настоји да кроз овакве догађаје отвори простор за упознавање са чињеницама које су недовољно присутне у француској јавности. Наша улога није само да организујемо пројекције већ и да успостављамо везе и стварамо прилике за разговор о темама које су важне за разумијевање српског историјског искуства”, поручила је Кондић Панић.
Редитељ филма Денис Бојић захвалио је Представништву Републике Српске у Француској на организацији пројекције и свим присутнима, изразивши посебно задовољство интересовањем француске публике након приказивања филма. Бојић је том приликом упознао присутне и са радом Меморијалног центра Републике Српске, посебно са активностима систематског снимања, документовања и трајног чувања видео-свједочанстава о страдању српског народа.
Бојић је нагласио да је нарочито важно што се приказивање филма није завршило одјавном шпицом, већ је настављено разговором у којем су гледаоци кроз бројна питања показали потребу да продубе своја сазнања о догађајима представљеним у филму.
„Посебно ме радује чињеница да је француска публика, након што је погледала филм, осјетила потребу да поставља питања и сазна више о страдању српског народа. То показује колико је важно да наша свједочанства буду присутна у међународном простору и доступна људима који о овим догађајима до сада нису имали довољно информација. Свака оваква пројекција представља прилику да се о српском страдању говори на основу чињеница, докумената и непосредних свједочанстава”, истакао је Бојић.
Предсједник Удружења „Француско-српски круг Ница – Азурна обала” Владан Радовановић нагласио је да публика на Азурној обали нема често прилику да се кроз документарне филмове и непосредне разговоре упозна са српском историјом, посебно са догађајима који су пратили распад Југославије.
„Реакције публике након пројекције показале су да постоји велико интересовање за овакве садржаје. Француска јавност нема довољно прилика да се упозна са српском страном приче о распаду Југославије и ратовима деведесетих година. Зато је важно да овакви догађаји не остану појединачни, већ да постану редовна прилика за представљање српске историје и разговор са француском публиком. Интересовање које смо вечерас видјели потврђује да за то постоји стварна потреба”, истакао је Радовановић.
Приказивање документарног филма „Свједок” у Ници дио је континуираних међународних институционалних активности Републике Српске усмјерених на приближавање истине о страдању српског народа свјетској јавности. Кроз документарни филм, историјску грађу и непосредна свједочанства, ове активности имају за циљ да чињенице о српском страдању постану доступне и разумљиве међународној публици те да српско историјско искуство добије своје мјесто у ширем простору међународне културе памћења.
Историјско-документарни филм „Свједок” говори о страдању српског народа и раду специјалисте судске медицине др Зорана Станковића, који је радио на више од 50 масовних гробница широм бивше Југославије и обдукцијама више од 7.500 жртава. Његов рад представља јединствено свједочанство о размјерама страдања српског народа током ратова деведесетих година.
Филм „Свједок” реализован је у копродукцији Радио-телевизије Републике Српске и Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму