Егић: Данашњи празник обавезује на свијест о јединству и значају слободе

15.09.2025
12:53
Дан српског јединства, слободе и националне заставе подсјећа, развија, надахњује и обавезује насљеђе на свијест о јединству и значај слободе, а заборава нема и не смије бити, јер су Срби одувијек били на правој страни историје, изјавио је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.
На централној прослави Дана српског јединства, слободе и националне заставе у Гаџином Хану, Егић је истакао да је овај датум исписала историја, односно величанствена побједа величанствених српских јунака на које се данас оживљава сјећање.
"Ово је тачка идентитета коју поносно уједињени славе Република Српска и Србија", рекао је Егић у обраћању.
Када су двије владе усвојиле декларацију на којој је донесена одлука о прослави овог датума, Егић је подсјетио да је тада речено да је циљ овог празника да се оснажи јединство српског народа у Србији и Српској.
"Дан српског јединства је празник који подсјећа да смо један народ и да је наша снага у заједништву. Декларацијом смо се обавезали на јачање култа националне заставе, њу брижно треба да чувамо и над њом да бдијемо", истакао је Егић.
Он је навео да тробојка шаље јаку симболику, да црвена указује на проливену крв за земљу, плава на слободу и бескрај коме се тежи, а да је бијела симбол мира, чистоће и невиности.
"То су боје наше историје, садашњости и барјак наше будућности. Под бојама заставе стварали смо државу, бранили слободу, чували вјеру", нагласио је Егић.
Указао је на то да и данас српски народ чува коријене и да градећи будућност у миру, достојанству и узајамном поштовању шаље јасну поруку да јединствено није само ријеч већ завјет и вјечна одбрана.
Он је напоменуо да је Ниш био ратна пријестоница током Великог рата и један од првих већих градова који су ослобођени послије пробоја Солунског фронта.
Подсјетио је да су тада нешто више од половине састава српске војске чинили добровољци и да овај дан свједочи и једној од величанственој побједи српских јунака.
"Данас оживљавамо сјећање на хероје који су дали допринос слободи, независности и јединству", нагласио је Егић.
