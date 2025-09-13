Егић: Поново смо свједоци разарања српских светиња у Федерацији БиХ

Извор:
АТВ
13.09.2025
11:57
Коментари:0
Поново смо свједоци разарања српских светиња у Федерацији БиХ. Оштро осуђујем вандалски чин незапамћених размјера на Православном гробљу Печуј у Зеници, гдје је поломљено и оштећено близу 60 крстова и надгробних споменика, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.
"Очигледно мржња и заслијепљеност вандале нису спријечили да почине злочин над мртвима, тиме нанесу бол породицама покојника и причине велику штету", навео је Егић на Инстаграму.
Најавио је да ће наредних дана посјетити гробље Печуј и састати се са свештенством СПЦ, како би се видјело на који начин се може помоћи породицама.
"Од надлежних у Федерацији очекујем хитну реакцију и извођење пред лице правде починиоце овог недјела. Жалосно је што ни 30 година послије рата појединцима ништа није свето, па ни кости српских покојника", закључио је Егић.
Регион
7 ч0
Свијет
7 ч0
Савјети
7 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму