Егић: Поново смо свједоци разарања српских светиња у Федерацији БиХ

13.09.2025

11:57

Егић: Поново смо свједоци разарања српских светиња у Федерацији БиХ
Фото: АТВ

Поново смо свједоци разарања српских светиња у Федерацији БиХ. Оштро осуђујем вандалски чин незапамћених размјера на Православном гробљу Печуј у Зеници, гдје је поломљено и оштећено близу 60 крстова и надгробних споменика, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.

"Очигледно мржња и заслијепљеност вандале нису спријечили да почине злочин над мртвима, тиме нанесу бол породицама покојника и причине велику штету", навео је Егић на Инстаграму.

Најавио је да ће наредних дана посјетити гробље Печуј и састати се са свештенством СПЦ, како би се видјело на који начин се може помоћи породицама.

"Од надлежних у Федерацији очекујем хитну реакцију и извођење пред лице правде починиоце овог недјела. Жалосно је што ни 30 година послије рата појединцима ништа није свето, па ни кости српских покојника", закључио је Егић.

