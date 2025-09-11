Logo
Ево када ће бити одржана заједничка сједница влада Српске и Србије

Извор:

АТВ

11.09.2025

11:22

Горан Селак, министар правде у Влади Републике Српске
Фото: АТВ

Наредне седмице ће бити одржана заједничка сједница влада Српске и Србије, рекао је министар правде Републике Српске Горан Селак.

Селак је навео да ће 24. или 25. септембра бити одржана сједница Владе Српске у Требињу.

Шулић-Денис-09112025

Република Српска

Шулић: Кретање цијена у фокусу, заказан састанак са трговачким ланцима

"Сједнице Владе Републике Српске неће више бити одржаване само у Административном центру у Бањалуци, већ у свим општинама и градовима широм Републике Српске", навео је Селак

