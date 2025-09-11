Ево када ће бити одржана заједничка сједница влада Српске и Србије

Извор:
Наредне седмице ће бити одржана заједничка сједница влада Српске и Србије, рекао је министар правде Републике Српске Горан Селак.
Селак је навео да ће 24. или 25. септембра бити одржана сједница Владе Српске у Требињу.
"Сједнице Владе Републике Српске неће више бити одржаване само у Административном центру у Бањалуци, већ у свим општинама и градовима широм Републике Српске", навео је Селак
