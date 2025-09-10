"Ево које неугодно питање би Русија могла поставити у Савјету безбједности"

Политички аналитичар Стевица Деђански оцијенио је да је резултат састанка предсједника Републике Српске Милорада Додика и министра иностраних послова Русије Сергеја Лаврова у Москви више него позитиван, те да би најнеугодније питање које Русија најављује за сједницу Савјета безбједности УН 31. октобра о БиХ могло да буде - ко је Кристијан Шмит и кога он представља

- Најнеугодније питање које би Русија могла да постави јесте и најједноставније - а ко је Шмит и кога он представља? И тада долазимо до отварања Пандорине кутије - како је он постављен ту? Тако може свако да буде постављен, па ви и ја и било ко на овом свету може да се самопрогласи за нешто", нагласио је Деђански.

Он је навео да ће Русија поставити конкретна питања – зашто човјек који нема ингеренције, није именован званично од Савјета безбједности УН нити добио подршку Русије и Кине, може да "пали ватру на Балкану".

- Чији је то циљ, да ли Берлин и Брисел желе да се поново отвори ратно стање? Има милион питања које Русија може да постави, али све време ће то бити вероватно потенцирано кршење међународног права, које је евидентно и еклатантно - рекао је Деђански за Срну.

Он је навео да има у виду и монтирани судски процес који је вођен против Додика, те додао да је у средишту свега тога Шмит.

Деђански је нагласио да има много неугодних питања и да је веома битно да буду поставе на мјесту гдје ће се чути, а то је Савјета безбједности УН.

- Није битно да ли ће то чути западне земље, које баш брига и које иначе крше међународно право, али је битно због осталих земаља које су пријатељске и које су некада биле против српског народа, зато што су вјеровале да српски народ крши правила - каже Деђански.

Према његовим ријечима, битно је да се говори на сваком мјесту, у сваком моменту, и тамо гдје су пријатељи Срба, Русија и Кина, које имају утицај и на много других земаља у свијету.

Он је рекао да Додикова најава да ће бити настављена дипломатска офанзива, показује неколико ствари, од којих је прва да су Република Српска и њен предсједник спремни за борбу, што јако позитивно дјелује на српски народ.

- Значи, нема одустајања, упркос свим притисцима и лажима и кршењу међународног права. Просто, ми настављамо даље. Чињеница је да српски народ сада има много више пријатеља у свету, него што је икада имао и то треба да искористимо - истакао је Деђански.

Он каже да сви сада виде да међународно право не крше ни Србија, ни Република Српска, ни српски народ, него други чиниоци, посебно ови западни.

- Друга добра ствар је што смо добили подршку од наших пријатеља. Ми немамо већих пријатеља од Русије у свету и добро је да имамо таквог пријатеља, који је за разлику од других с којима смо у добрим односима, спреман да нас конкретно брани, на конкретним позицијама као што је то више пута радио - навео је он.

Деђански је рекао да предсједавање Русије Савјетом безбједности УН и најављена сједница о БиХ 31. октобра, долази у правом моменту, и то послије референдума у Републици Српској, заказаног за 25. октобар.

Он је навео да очекује да ће на том референдуму српски народ плебесцитарно дати подршку Додику у борби против Шмита, те навео да на томе треба радити и Влада Српске и Додик и сви други на томе требају радити да народ изађе у што већем броју и да се види колика је снага српског народа.

- А онда ће Русија, уз сва питања која има да постави међународној заједници, да искористи и то као аргумент, да покаже како је мишљење српског народа. Све у свему, најважнија ствар је са Русијом одржавати добре односе, што Додик већ дуже вријеме ради, а не ад хок по потреби, него увијек исказује поштовање и развија сарадњу колико год је могуће у датим околностима - навео је Деђански.