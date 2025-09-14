Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

Извор:
Премијер Републике Српске Саво Минић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић окушали су се овог викенда у гађању глинених голубова на спортском купу у Оштрој Луци.
Минић је на друштвеним мрежама поручио да подржава овакве манифестације „које промовишу фер плеј и јачају дух заједништва у локалним срединама“.
