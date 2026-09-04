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Гајић: Школска униформа не може сакрити материјални статус ученика

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04.09.2026 16:50

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Гајић: Школска униформа не може сакрити материјални статус ученика
Фото: Instagram/Draško Stanivuković

Школска униформа не може сакрити материјални статус ученика, знам, јер сам носила "куту" у ex Yu и против сам ове лажне једнакости, поручила је Дубравка Гајић, савјетник предсједника Владе Републике Српске.

- Имам троје дјеце. Једно пије воду, друго Кока Колу, треће мултисолу. Срећно сваком ко мисли да декретом може ово да промјени. Махуне? Тимски против! - написала је Гајићева на "Иксу".

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Подсјећамо, једно одјељење у Бањалуци обукло нове школске униформе. Након тога се огласило Министарство просвјете и културе Републике Српске и навели да нису дали сагласност граду Бањалука, нити бањалучким основним школама, за увођење школских униформи, и позивали град да обустави активности којима се заобилазе институционалне надлежности и да питања у вези са евентуалним увођењем школских униформи рјешава у складу са прописаним процедурама и са надлежним институцијама.

Драшко Станивуковић

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Тагови :

Влада Републике Српске

униформа

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