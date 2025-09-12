Горан Селак за АТВ: Ту одлуку је донио Ћеман, а не Уставни суд БиХ

Извор:
12.09.2025
Предсједник крњег Уставног суда БиХ Мирсад Ћеман поново покушава да изазове реакцију Републике Српске, тако што самостално доноси привремену мјеру у којој оспорава поједине закључке Народне скупштине Републике Српске.
"То није одлука Уставног суда, већ појединца, предсједника Уставног суда. Што је за нас сасвим неуобичајено да предсједник сам доноси мјеру. Под којим притиском је то урадио? То ћемо тек да видимо", истакао је министар правде Републике Српске Горан Селак током вечерашњег гостовања у централним вијестима АТВ-а.
Република Српска
Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање
Селак додаје да ће Министарство правде Републике Српске подржати Народну скупштину Републике Српске.
"Припремили смо одговоре на поднесену апелацију, које ћемо доставити предсједнику Владе Републике Српске", додао је Селак.
Опширније погледајте у видеу:
