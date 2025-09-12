Logo
Large banner

Горан Селак за АТВ: Ту одлуку је донио Ћеман, а не Уставни суд БиХ

Извор:

АТВ

12.09.2025

20:58

Коментари:

0
Горан Селак за АТВ: Ту одлуку је донио Ћеман, а не Уставни суд БиХ
Фото: АТВ

Предсједник крњег Уставног суда БиХ Мирсад Ћеман поново покушава да изазове реакцију Републике Српске, тако што самостално доноси привремену мјеру у којој оспорава поједине закључке Народне скупштине Републике Српске.

"То није одлука Уставног суда, већ појединца, предсједника Уставног суда. Што је за нас сасвим неуобичајено да предсједник сам доноси мјеру. Под којим притиском је то урадио? То ћемо тек да видимо", истакао је министар правде Републике Српске Горан Селак током вечерашњег гостовања у централним вијестима АТВ-а.

министарство финансија ministarstvo finansija

Република Српска

Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

Селак додаје да ће Министарство правде Републике Српске подржати Народну скупштину Републике Српске.

"Припремили смо одговоре на поднесену апелацију, које ћемо доставити предсједнику Владе Републике Српске", додао је Селак.

Опширније погледајте у видеу:

Подијели:

Таг:

Горан Селак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Појас Пресвете Богородице: Сутрашњи празник највише поштују жене и парови који не могу да имају дјеце

11 ч

0
Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

Република Српска

Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

11 ч

0
Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

Фудбал

Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

12 ч

0
Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

Свијет

Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

08

34

Какво нас вријеме очекује данас?

08

29

Република Српска богатија за 19 беба

08

29

АТВ јутро, 13.09.2025.

08

21

Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner