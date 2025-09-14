Граорац: Присјећамо се погинулих, трагамо за несталима

Извор:
СРНА
14.09.2025
10:27
Коментари:0
Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац изјавила је да ће сутра достојанствено бити обиљежен дан када се Република Српска присјећа свих који су у њене темеље уткали своје животе, као и несталих за чијим се посмртним остацима, нажалост, трага више од 30 година.
"Присјетићемо се више од 24.000 оних који су дали живот за Српску, као и 1.616 лица која се и данас воде као нестали", рекла је Граорчева Срни поводом сутрашњег обиљежавања Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Она је нагласила да породице које ово удружење окупља осјећају овај дан као свој.
Свијет
Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину
"Зато ћемо се и потрудити да достојанствено обиљежимо своју тугу и бол, уз понос што су наши очеви, синови и браћа уткали своје животе у темеље Републике Српске", рекла је Граорац.
Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске обиљежава се сутра широм Српске, а у Бањалуци ће у Храму Христа Спаситеља бити служен парастос погинулим и убијеним борцима и цивилима.
Поред тога, планирано је и да се у Банском двору одржи трибина о процесу тражења несталих под називом "Гдје је, хоћу да знам".
Свијет
Бијела кућа тражи 58 милиона за јачање безбједности послије убиства Кирка
Обиљежавању Дана несталих у Бањалуци присуствоваће и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.
Парастос у Храму Христа Спаситељња биће уприличен у 10.30 часова, док је трибина о процесу тражења несталих у Културном центру Бански двор у 12.00 часова.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
31
11
28
11
26
11
13
Тренутно на програму