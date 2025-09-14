Logo

Граорац: Присјећамо се погинулих, трагамо за несталима

14.09.2025

Isidora Graorac ROPIN Banjaluka
Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац изјавила је да ће сутра достојанствено бити обиљежен дан када се Република Српска присјећа свих који су у њене темеље уткали своје животе, као и несталих за чијим се посмртним остацима, нажалост, трага више од 30 година.

"Присјетићемо се више од 24.000 оних који су дали живот за Српску, као и 1.616 лица која се и данас воде као нестали", рекла је Граорчева Срни поводом сутрашњег обиљежавања Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.

Она је нагласила да породице које ово удружење окупља осјећају овај дан као свој.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину

"Зато ћемо се и потрудити да достојанствено обиљежимо своју тугу и бол, уз понос што су наши очеви, синови и браћа уткали своје животе у темеље Републике Српске", рекла је Граорац.

Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске обиљежава се сутра широм Српске, а у Бањалуци ће у Храму Христа Спаситеља бити служен парастос погинулим и убијеним борцима и цивилима.

Поред тога, планирано је и да се у Банском двору одржи трибина о процесу тражења несталих под називом "Гдје је, хоћу да знам".

bijela kuca

Свијет

Бијела кућа тражи 58 милиона за јачање безбједности послије убиства Кирка

Обиљежавању Дана несталих у Бањалуци присуствоваће и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.

Парастос у Храму Христа Спаситељња биће уприличен у 10.30 часова, док је трибина о процесу тражења несталих у Културном центру Бански двор у 12.00 часова.

