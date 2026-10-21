Гутић Бјелица: Манифестација допринијела да се Мађари и Срби препознају као пријатељски народ

Аутор:АТВ редакција
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Биљана Гутић Бјелица, амбасадор БиХ у Мађарској, истакла је за АТВ да је мисија манифестације "Дани културе Срба у Мађарској" да се споје Срби гдје год живјели.
"Манифестација "Дани културе Срба у Мађарској" је покренута 2023. године. Прво отварање било је 1. октобра 2023. године, на приједлоге епарије будимске, тадашњег владике, а сада митрополита будмског господина Лукијана, уз велику подршку предсједника Додика, кабинета предсједника Републике Српске, Владе и многих других институција", рекла је Гутић Бјелица за АТВ.
Значајан број умјетника из Српске је у ове четири године учествовао у овој манифестацији, дао свој допринос и представио се мађарској и српској публици. Манифестација је од великог значаја зато што пружа простор укршта и размјене свих достигнућа у науци, култури, умјетности са освртом на традицију, обичаје те богату културу српског народа гдје год он живио.
"Ми смо један народ, али кроз историју и мијењање граница, култура, државних управа некако је остало да смо жељни знања једних о другима. И ова манифестација управо то пружа, да боље упознамо једни друге", каже она.
Мисија манифестације је према њеним ријечима да се споје Срби гдје год живјели.
"Тренутно имамо три земље у којима су Срби заиста концентрисани у већем броју. То су Република Србија, Република Српска и Мађарска. У Мађарској Срби живе на тој територији од краја 17-ог вијека када су биле велике сеобе Срба. И не само живе, него и стварају. И заиста су се Српски дани ослонили на неке раније манифестације представљање културе Срба", нагласила је.
На питање да ли је задовољна како се манифестација развија, Гутић Бјелица одговара:
"Апсолутно! Од неких почетака који нису били ни стидљиви ни скромни, који су амбициозно замишљени, ми полако сваке године ширећи програм и број учесника доприносимо да она расте и да се јача њена видљивост".
Мисија Српских дана је како она каже очување традиције, и онога што су Срби у Мађарској, без обзира што није било увијек лако протеклих вијекова, очували свој језик и културу, обичаје и ту је камен темељац и уточиште увијек била СПЦ и епархија будимска.
Сентандреја је кажу најсјевернији српски град у Европи. Тако да вијековима још откад су Срби са Чарнојевићима кренули у сеобе, то је био град који пружа уточиште. Тај град краси седам православних храмова и велики број српских знаменитости, осјећа се присуство српског народа и стваралаштво.
Овогодишња манифестација у Бањалуци почела је у 17.30 часова на којој су присутни представници духовног и културног живота, медији, новинари из Мађарске. Биће уприличено представљање монографије која је иначе докторски рад доктора наука, госпође Ксеније Голуб, која је једна од Срба рођених у Мађарској. Њен рад је био управо о манастиру Грабовац, који један од два жива манастира СПЦ у Мађарској. У њему се чува богат и вриједан иконостас, вриједни историјски списи.
Овај манастир су основали монаси који су се повлачили из Далмације. Он је кроз вијекове био оштећен и поправљан, али он сада живи, у њему су двије монахиње и настојник и сво троје су из Српске.Тако да нам је увијек драго да се сретнемо и разговарамо. Манастир је изузетно лијеп, сређен, увијек пун цвијећа и препун срдачне добродошлице и заиста је привилегија и част отићи тамо и напојити се духовношћу", нагласила је Гутић Бјелица.
На манифестацији ће бити представљена и посебно за ову прилику издата маркица са мотивима града Сентандреје. Поште Српске су на приједлог епархије будимске препознале важност управо Сенандреје као историјског града у коме је српски живаљ остао и опстао и сачувао све оно што му је вриједно.
"Овом приликом изражавам велику захвалност предсједнику Додику и свим другим институцијама које су се укључиле и допринијеле да реализујемо овај догађај и да он буде нешто чиме ћемо се сви поносити", нагласила је Биљана Гутић Бјелица.
"Република Српска и кабинет предсједника били су донатори да се направи архив музеја који је у склопу СПЦ и епархије будимске. То је црквени музеј који има најбогатију црквену грађу након Београда и то није мала ствар", подсјетила је она.
"Ја када сам отишла у Мађарску на фукнцију амбасадора, била сам затечена колико је јака и организована српска заједница у Мађарској. Српска заједница је призната као уставна национална мањина 2011. године и након тога је српска мањина ушла у процес добијања финансијске помоћи, која је била нарочито изражена за вријеме премијера Орбана", додала је.
Мађарска је једна од ријетких земаља гдје српска заједница има свој вртић, основну и средњу школу. Недавно је отворена још једна гимназија, осим Будимпеште, у Сегедину. Српска гимназија "Никола Тесла" је у могућности не само да образује Србе, већ и да Мађаре који имају жељу да њихова дјеца науче нешто о култури Срба и српски језик прими и пружи им знање.
"Када има расадник младости која на свом језику се школује, образује, не само о савременим токовима већ и освојој традицији и култури, много значи. Мало је Срба у Мађарској који не говоре савршено српски језик, мало их је који не читају и не пишу ћирилицу", истакла је.
"За грађане у Српској ова манифестација је приближавање институционално, политичко, економско, друштвено Српске и Мађарске. Мађарска некада није била толико присутна ни у нашим медијима ни у наративу. Међутим, задњих година то се промијенило на челу са предсједником Додиком успостављене су нове везе, отворени нови канали комуникације, успостављен правно-административни оквир сарадње и Мађарска је својим пројектима постала видњивија и појавила се у нашем дискурсу као искрен пријатељ", додала је саговорница.
"Мађарска је искрен пријатељ и подршка цијелом региону, они га доживљавају као своје окружење од чије стабилности зависи и њихова стабилност", јасно је нагласила.
Ова манифестација је допринијела да томе да се Мађари и Срби из Републике Српске препознају као пријатељски народ и као народ гдје се институционално административно али ни на све друге начине можемо рачунати једни на друге.
"У Мађарској се у априлу ове године промијенила власт, сада је на челу партија Петера Мађара, и могу слободно рећи да они имају два фокуса. Један фокус је њихова унутрашња политика и покушај да уреде неке ствари за које сматрају да су биле погрешне у претходном периоду, а други фокус је интензивирање сарадње са Бриселом, НАТО, и ЕУ, а новост је што су направили један помак у сарадњи са Украјином. Донедавно је та сарадња била на нижем нивоу, а нова власт је ових дана успјела да постигне договор са украјинском влашћу и усвојен је закон о манињама, према којем ће и мађарска мањина у будућности имати право да оснива школе на мађарском језику и дјеца која се рађају у Украјини ће имати право на свој властити језик. Између осталог то је један од разлога зашто је ЕУ одмрзла средства мада се та средства још нису у потпуности слила у Мађарску", појаснила је.
Говорећи о економском стању у Мађарској Гутић-Бјелица наводи да се ова земља и прије почетка сукоба у Украјини, а нарочито од почетка сукоба бори са умањеним инвестицијама, порасла је инфлација а интересантвно је да никада нису имали високу незапосленост.
Мађарској су дата одређена средста из ЕУ, али не у пуном обиму, колико им се дугује. Сада се дио по дио тих средстава одмрзава, али наравно уз испуњавање одређених услова.
На питање да ли постоји простор за нове инвестиције Мађарске у Српској, и са једне и са друге стране амбасадорка одговара да ће Мађари вјероватно прво ићи на то да среде своју унутрашњу политику, али да простор за инвестиције увијек постоји, али је у овом тренутку незахвално правити било какве пројекције.
Гутић Бјелица се осврнула и на односе Будимпеште и Бањалуке те нагласила да је јавност конкретне резултате највише осјетила преко помоћи пољопривредном сектору.
Као једну од области у којима би се могла остварити сарадња Српске и Мађарске саговорница наводи енергетику. "Мислим да је енергетика оно гдје би они показали највећи интерес за сарадњу са Српском, прије свега производња струје", нагласила је она.
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