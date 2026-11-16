Гвозден одговорила на оптужбе: Станивуковић је хтио у коалицију са СНСД-ом, радили смо против Блануше

Аутор:АТВ редакција
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Након што је напустила ПСС и приступила СНСД-у, народни посланик Сњежана Гвозден изнијела је тешке оптужбе на рачун Драшка Станивуковића. Поручује да су у Бањалуци имали инструкције да раде против Бранка Блануше и да се Станивуковић надао коалицији са СНСД-ом и премијерској функцији.
Она је навела да је у свом политичком дјеловању увијек била јавна и искрена, подсјетивши да је још 2022. године радила за кандидате владајуће коалиције Милорада Додика и Жељку Цвијановић.
Истовремено је оптужила Станивуковића да је са сарадницима радио на изборном поразу Јелене Тривић.
"Године 2022. радила сам за кандидате владајуће коалиције, Милорада Додика и Жељку Цвијановић, исто као што је Драшко Станивуковић заједно са сарадницима радио све да Јелена Тривић изгуби", поручила је Гвозден.
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Она тврди да је Станивуковић и на ванредним изборима 2025. године радио на томе да кандидат СДС-а Бранко Блануша изгуби од Синише Карана, те је подсјетила да Станивуковић није желио да се кандидује.
Посебно озбиљне оптужбе изнијела је говорећи о изборима 2026. године, тврдећи да су чланови ПСС-а добили инструкцију да не подржавају Бланушу.
"Године 2026. добили смо инструкцију у ПСС-у да не радимо за Бранка Бланушу, што су резултати избора и показали. На моје питање зашто се то ради, одговор је био да је то висока политика и да се послије избора иде у коалицију са СНСД-ом ако владајући допусте да Драшко буде премијер", навела је Гвозден.
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Осврнула се и на увреде које су јој упућене након што је одлучила да приступи СНСД-у, поручујући да нема разлога да је било ко напада због блискости са овом странком.
"Нема потребе да ме неко напада због блискости са СНСД-ом, јер је сваком у Бањалуци јасно шта је симбиоза. Ово вријеђање мене говори само о њима и има циљ да се буде већи Вукан од Вукана", поручила је Гвозден.
На крају је захвалила свима који су јој пружили подршку.
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