Херцеговина једва чека да дође Влада

АТВ
11.09.2025
19:50
И предсједник Владе Српске погледао је АТВ-ову причу о лошим путевима у Херцеговини. Саво Минић је преломио, сви министри ће се провозати баш тим путевима. Влада ће засиједати на југу.
"То ће највјероватније бити Требиње имајући у виду да смо имали и неке информације, медијске натписе поготово када су у питању путеви, када је у питању тај дио Републике Српске", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Баш то је данас главна тема под платанима. Јужњаци министре нестрпљиво чекају. Очекивања различита, захтјеви јасни.
" Шта Херцеговини треба? Много што шта, запоставили су је"
"Треба да очекујемо да нам стварно направе путеве, из Бањалуке они долазе хеликоптером а не долазе са аутом. Ово је ужасно".
"Нека су живи и здрави и нека буде овако као до сада и то је то. Фали ли на шта? Не, ништа",
"Херцеговци највише очекују путеве,унутар Херцеговине и повезивање према Србији и Црној Гори, приоритет. Влада свака овако и онако али путеви приоритет. Поздравите их".
" Треба све да се ријеши, од социјалних и економских питања и тако даље културних спортских свих питања. Имају посла у Требињу? Имају прегршт".
"Како да их дочекамо? Ма супер, што можемо од себе све да дамо"
" Шта ћемо им поручити него да наставе долазити, имају гдје доћи", неки су од коментара грађана.
Ми се нећемо обрукати а хоће ли они видјећемо, кажу Херцеговци. Политичаре ће као и увијек на југу дочекати част.
"Ја ћу их почастити са сувим смоквама, јер имам моје смокве. Треба да их почастимо фино",
"Мед, би медом, херцеговачким медом",
"Овдје код мене да дођу да им нарежем да поједу мало и да наставе рад. И да буде сретна нова Влада", све су ово коментари грађана.
Не би ваљало претјерати са храном прије вожње овдашњим друмовима савјетују Херцеговци. И градоначелник се спрема, заузео је став.
"Чекамо ми овдје министре и премијера, па да видимо шта се може? Тако је да се погледамо у очи и да видимо шта је то што је неопходно да ми урадимо али исто тако да кажемо очекивања и шта би требало да се уради са републичког нивоа јер и ми смо Република Српска", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Информација да долазе министара осмјех на лице измами и најгласнијој требињској опозиционарки.
"Мени је драго што се неко напокон сјетио Требиња и што су људи схватили да ипак требају неке озбиљне ствари да се овдје догађају. Заиста се надам и апелујем на те људе да се провозају да аутомобилом дођу до Требиња а не хеликоптером па да виде са чим се сусрећу наши суграђани", рекла је Милица Радовановић, предсједник ГрО СНС-а Требиње.
Мало ко памти сједницу Владе у Требињу. Чињеница јесте да је било министара који су навраћали послом а било је и оних којима је Требиње била станица за кафу на путу ка мору.
