Хидроелектране на Требишњици поново на мрежи

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Хидроелектране на Требишњици /ХЕТ/, након завршеног ремонта, поново су почеле да раде захваљујући бољој хидролошкој ситуацији у Билећком језеру, изјавио је Срни извршни директор за управљање системом ХЕТ-а Милан Митровић.
- Сви агрегати у систему ХЕТ-а су расположиви за потребе система јер је ХЕТ прије два дана поново почео да производи струју - истакао је Митровић.
Он је навео да је, захваљујући падавинама, кота хидроакумулације Билећа опорављена за око четири метра.
Митровић је рекао да дотоци у билећку хидроакумулацију износе око 210 метара кубних у секунди, док су међудотоци односно дотоци у акумулацију "Требиње" око 15 метара кубних у секунди.
- Очекујемо и нове дотоке и падавине како би се опоравила хидроакумулација Билећа и да систем буде још стабилнији - нагласио је Митровић.
Он је подсјетио да су завршене ремонтне активности на хидроелектранама "Требиње један", "Требиње два" и "Дубровник", наводећи да се након изразито сушног периода улази у бољи и повољнији период када је ријеч о хидрологији.
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