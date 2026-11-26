Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је Игор Додик добар избор за предсједника Владе Републике Српске због тога јер је добио највећи број гласова на изборима за посланика у Народној скупштини Републике Српске.
Додик је истакао да се Игор Додик доказао као организациони секретар СНСД-а, јер је радио са партијом и стабилизовао је.
"И један број у опозицији сматра да је Игор добар избор", рекао је Додик за Евроњуз.
Он је рекао да ће подржати јавно објављивање резултата директора јавних предузећа, а на питање да ли ће подржати смјене, упитао је зашто тога не би било.
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