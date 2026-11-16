Игор Додик: Интерес Српске и њених грађана - изнад свега

Аутор:АТВ редакција
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Почетак рада новог сазива Народне скупштине Републике Српске и потписивање коалиционог споразума важан су корак ка стабилним институцијама и наставку одговорне политике, поручио је организациони секретар СНСД-а и народни посланик Игор Додик.
Додик је нагласио да двотрећинска већина доноси снагу да се одлуке спроводе, али и још већу обавезу да се на очекивања грађана одговори конкретним резултатима.
- Свим народним посланицима желим успјешан рад, уз свијест да је интерес Републике Српске и њених грађана изнад свега - објавио је Додик на Иксу.
Почетак рада новог сазива Народне скупштине и потписивање коалиционог споразума важан су корак ка стабилним институцијама и наставку одговорне политике. Двотрећинска већина доноси снагу да се одлуке спроводе, али и још већу обавезу да се на очекивања грађана одговори … 👇🏻 https://t.co/l1nre4D01V— Igor Dodik (@dodik_igor) November 16, 2026
Посланици новог сазива Народне скупштине Републике Српске положили су данас у Бањалуци свечану заклетву.
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