Logo

Игор Додик: Интерес Српске и њених грађана - изнад свега

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 11:06

Коментари:

3
Игор Додик: Интерес Српске и њених грађана - изнад свега
Фото: X / Igor Dodik

Почетак рада новог сазива Народне скупштине Републике Српске и потписивање коалиционог споразума важан су корак ка стабилним институцијама и наставку одговорне политике, поручио је организациони секретар СНСД-а и народни посланик Игор Додик.

Додик је нагласио да двотрећинска већина доноси снагу да се одлуке спроводе, али и још већу обавезу да се на очекивања грађана одговори конкретним резултатима.

- Свим народним посланицима желим успјешан рад, уз свијест да је интерес Републике Српске и њених грађана изнад свега - објавио је Додик на Иксу.

Посланици новог сазива Народне скупштине Републике Српске положили су данас у Бањалуци свечану заклетву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Додик

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (3)

Више из рубрике

Списак посланика 12. сазива Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Списак посланика 12. сазива Народне скупштине Републике Српске

1 ч

0
Конститутивна сједница НС РС, полагање заклетве

Република Српска

Посланици новог сазива положили свечану заклетву

1 ч

0
Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да дужност преузима са поносом и одговорношћу према сваком појединцу, те захвалио грађанима Српске на повјерењу и огромној подршци.

Република Српска

Минић: Дужност предсједника преузимам са поносом и одговорношћу

1 ч

1
Додик: Обезбиједили смо двотрећинску већину, ово је историјски тренутак

Република Српска

Додик: Обезбиједили смо двотрећинску већину, ово је историјски тренутак

2 ч

13

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима