Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик поручио је да очекује да коалициони партнери буду дио нове Владе Српске, да је чине одговорни и стручни људи.
"Прихватио сам да будем мандатар али не по сваку цијену. Нећу одустати од својих принципа када је ријеч о саставу Владе. Имали смо одређена неслагања, видјећемо да ли ћемо их превазићи наредних дана, али постоји добра воља за договор", рекао је мандатар на конференцији за новинаре након консултација са представницима парламентарних политичких партија.
Он је нагласио да странке које чине владајућу већину имају потписан коалициони споразум.
"Приоритет је да морамо да водимо рачуна о јавним финансијама, о јавним предузећима и установама на који начин се воде. Нећу толерисати грешке појединаца одговорних у предузећима", истакао је Додик.
На консултацијама са мандатаром били су представници СПС-а, СП, ДЕМОС-а и НДП-а, НПС-а, Уједињене Српске и РСС-а, преноси Срна.
Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик рекао је да се нада да ће до 10. децембра представити експозе и састав нове владе посланицима у Народној скупштини Републике Српске.
Он је, након састанака са представницима политичких партија, рекао да би већ наредне седмице могла бити спремни конструкција саме Владе Републике Српске како би све било припремљено за експозе.
Према његовим ријечима, консултације са СНСД-ом су помјерене за сутра у 10.00 часова.
"Данас није ништа утврђено када су у питању персонална рјешења, нити је утврђено које ће ресоре која партија добити", навео је Додик.
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