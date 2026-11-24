Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик почео је у Бањалуци консултације са представницима организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Мандатар разговара са представницима Борачке организације Републике Српске, Организације ампутираца "УДАС", Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Савеза организација и удружења ратних војних инвалида, Савеза удружења цивилних жртава рата, Савеза логораша, Удружења грађана "Ветерани Републике Српске", Удружења жена жртава рата и Организације старјешина Војске Републике Српске.
У 13.00 часова предвиђен је састанак са представницима Удружења пензионера Републике Српске.
У 13.45 часова са представницима Универзитета у Бањалуци и Универзитета у Источном Сарајеву.
Консултације са парламентарним странкама почињу наредних дана, најавио је мандатар Игор Додик, наводећи да ће током разговора инсистирати на јачању привреде и економије.
Када је ријеч о опозицији и коментарима на његово именовање, Игор Додик је подсјетио да је народ на изборима рекао своје.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч1
Србија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
5 ч7
Република Српска
14 ч1
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму