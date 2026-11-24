Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове владе Републике Српске Игор Додик одржаће у Бањалуци консултације са представницима организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Планирани су и разговори са два јавна универзитета, те пензионерским и студентским удружењима.
Консултације са парламентарним странкама почињу наредних дана, најавио је мандатар Игор Додик, наводећи да ће током разговора инсистирати на јачању привреде и економије.
Када је ријеч о опозицији и коментарима на његово именовање, Игор Додик је подсјетио да је народ на изборима рекао своје.
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