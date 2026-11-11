Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић, којем је додијељен мандат посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, најавио је да ће у петак, 13. новембра, вратити посланички мандат и остати на функцији начелника општине.
Савковић је рекао новинарима да му додијељени мандат представља велику част, али и потврду повјерења грађана, којима је упутио захвалност за подршку и указано повјерење.
"Овај резултат представља преседан у политичком представљању Козарске Дубице, јер до сада ниједан кандидат СНСД-а из ове општине није обављао функцију народног посланика у Народној скупштини Републике Српске", рекао је Савковић.
Истакао је да му указано повјерење представља велику част, али и одговорност, те да ће се стога још више наставити залагати за интересе Козарске Дубице и њених грађана.
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