Аутор:Весна Азић
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Већи дио коалиције и јавности ових дана више запиткује ко ће бити министри и можда неки нови директори јавних предузећа - него шта ће да раде. А како год да буде изгледала нова Влада један од највећих изазова биће неколико јавних предузећа од посебног интереса.
Њих 15 у 2025. години остварило је укупну добит од 70 милиона марака. Преосталих шест предузећа уписало је укупни губитак од скоро 100 милиона. То су "Шуме", "Електропривреда", два производна предузећа из електроенергетског система, "Аеродроми" и, наравно, "Жељезнице", које су из буџета добиле и највећи износ субвенција и грантова од 13 милиона марака у прошлој години, те још 45 милиона марака гранта у овој години.
Нову Владу која још увијек није ни почела са радом, чека рачун од 99,4 милиона марака. Толики су, збирни губици шест јавних предузећа у прошлој години. Од 21 предузећа које је анализирало Министарство финансија, њих 15 је остварило 70 милиона и 600 хиљада марака добити. Њих шест направило је 99 милиона и 400 хиљада марака губитка. Минуси су, могло би се рећи, појели више него што су остали успјели да зараде. Од нове Владе очекују се промјене - јасно је да ће их прво морати показати они гдје се годинама троши више него што се зарађује.
"Нето губитак остварили су „Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој, МХ ЕРС ЗП РиТЕ „Угљевик“ а.д. Угљевик, МХ „Електропривреда Републике Српске“ - Матично предузеће а.д. Требиње, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, МХ ЕРС ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука у износу од 99,4 милиона КМ", наводе из Министарства финансија.
Најбољи примјер за најлошије пословање су Жељезнице Републике Српске. Током прошле године изгубиле су више од 32 милиона марака. Ни у наредне три не очекују бољу рачуницу. У сопственом плану пословања предвиђају још 75 милиона и 449 хиљада марака губитка. За запослене на годишњем нивоу планира се око 52 милиона марака. За цијелу 2026. годину очекује се тек 30 хиљада путника, односно у просјеку 82 дневно. Од путничких карата планиран је приход од тек 113 и по хиљада марака.
Није ту крај. За обнову и развој жељезничког система у наредне три године исказане су инвестиционе потребе од милијарду и 728 милиона марака. За тај новац извори финансирања нису дефинисани. Ту је и кредит Нове банке од пет милиона марака, уговорен уз камату од седам и по одсто. Кретање новчаних токова за ову годину показује мањак од 14 и по милиона марака. Жељезницама, по свему судећи, не недостаје само новац за модернизацију. Према њиховом плану, недостајаће га и за редовно пословање.
Неће ни Шуме Српске на зелене гране. За 2024. годину приказале су губитак од 14 милиона марака. Ревизори су утврдили да је тај минус потцијењен за додатних милион и по. Утврђене су и неправилности у приказивању потраживања и обавеза. Због свега тога Шуме су добиле негативно ревизорско мишљење. Оптимистично, предузеће у плану за ову годину очекују добит од скоро два и по милиона марака, након процијењеног губитка од три и по милиона у прошлој.
,,По нашем мишљењу, због значаја питања наведених у пасусу „Основ за негативно мишљење“, финансијски извјештаји Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, не приказују истинито и објективно, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2024. године, финансијску успјешност, токове готовине и промјене на капиталу за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања'', наводе из Министарства.
Производња струје није гаранција добити, јер електроенергетски сектор није прошао без озбиљних губитака. Према ријечима генералног директора Луке Петровића, цјелокупан холдинг Електропривреде Републике Српске прошлу годину завршио је са више од 56 милиона марака минуса. Од тога, Рудник и термоелектрана Угљевик изгубио је скоро 28 милиона марака. Уз губитке, расту и обавезе. Потврђује Петровић да су кредитне обавезе Електропривреде око 170 милиона марака, док укупне финансијске обавезе, укључујући дугове према добављачима и друге обавезе, прелазе 300 милиона марака.
Ни Аеродроми Српске нису успјели да изађу из минуса. Консолидовани губитак за прошлу годину износио је скоро милион марака. Још више забрињава стање у њиховом билансу. На крају године група је располагала са свега 116 хиљада марака готовине, а имала више од 11 милиона марака краткорочних обавеза. Међу њима су четири милиона и 449 хиљада финансијских обавеза и више од три милиона обавеза из пословања.
"Као што је објелодањено у напомени 2 уз консолидоване финансијске извјештаје, Група је консолидоване финансијске извјештаје саставило по начелу сталности пословања. У складу са наведеним, скрећемо пажњу на чињеницу да на дан 31. децембра 2025. године, текуће обавезе Групе превазилазе текућу имовину за износ од 10.472.169 КМ", наводи се у извјештају.
Према подацима Министарства финансија Републике Српске, јавна предузећа од посебног интереса прошле године примила су 29 милиона и 400 хиљада марака субвенција и грантова. Годину раније 21 милион. Највише су добиле Жељезнице Републике Српске, 13 милиона марака. За ову годину, према плану Жељезница, ребалансом је предвиђено 45 милиона марака за жељезничку инфраструктуру и суфинансирање путничког саобраћаја. Нова Влада наслиједиће проблеме који се годинама гомилају. Очигледно ће бити много, брже, можда и лакше конституисати нову Владу и промијенити министре него промијенити лоше резултате јавних предузећа.
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