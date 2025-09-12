ИРБ промијенио услове: Кредит за брачне парове до 40 година и још много погодности

Извор:
АТВ
12.09.2025
11:48
Коментари:0
Управа ИРБ-а усвојила је приједлог нових кредитних линија које укључују кредит за брачне парове до 40 година, кредите са каматном стопом до 1.99 одсто за породице погинулих бораца, РВИ, особама са инвалидитетом, вишечланим породицама и самохраним родитељима.
Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске на 14. ванредној сједници (бр. 02-516-1/25) усвојила је приједлог нових кредитних линија које се упућују на сагласност Надзорног одбора и коначно одобрење Владе Републике Српске. Нове кредитне линије грађанима Републике Српске доносе повољније услове задуживања, са јасним фокусом на подршку младим брачним паровима и најосјетљивијим категоријама становништва.
Према усвојеном приједлогу, ИРБ Републике Српске ће понудити универзалну кредитну линију намијењену брачним паровима до 40 година старости, уз фиксну каматну стопу од 2,99 одсто током цијелог периода отплате. Овај модел омогућава стабилност и предвидљивост у планирању породичног буџета и представља директну подршку демографској политици Републике Српске.
Друштво
Ово су нове погодности за ИРБ кредите брачним паровима
Посебно се издваја кредитна линија са каматном стопом од 1,99 одсто, намијењена породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима, цивилним жртвама рата, особама са инвалидитетом, вишечланим породицама и самохраним родитељима. На овај начин ИРБ Републике Српске потврђује своју улогу друштвено одговорне институције која препознаје и одговара на потребе најугроженијих слојева друштва.
Нове кредитне линије предвиђају и ниже трошкове обраде, виши максимални износ кредита, као и опциону могућност грејс периода до шест мјесеци. Тиме се корисницима омогућава додатни простор да опреме своје стамбене јединице и одмах створе функционалан и опремљен дом.
Економија
Кнежевић завео ред у ИРБ-у: Најављује промјене
„Ово је први у низу корака Инвестиционо-развојне банке Републике Српске који имају за циљ модернизацију Банке и приближавање грађанима чиме се додатно потврђује друштвена улога и значај ИРБ-а. На овај начин желимо и да омогућимо корисницима кредитне линије да добију на времену и сигурности, док паралелно јачамо повјерење у домаћи финансијски сектор“, изјавио је в.д. директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Борис Кнежевић.
Овим потезом ИРБ Републике Српске наставља са стратешким одлукама усмјереним на директну помоћ грађанима, њихов животни стандард и демографску стабилност Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму