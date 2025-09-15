Испред Палате предсједника данас ће бити истакнута тробојка дуга 120 метара

15.09.2025
08:25
Испред Палате предсједника Републике Српске у Бањалуци ће поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе биће истакнута српска тробојка дуга 120 метара.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Владо Ђајић рекао је да је окупљање испред Палате предсједника предвиђено у 15.00 часова.
"Позивам све становнике Републике Српске, све патриоте да се поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе окупимо испред Палате предсједника Републике Српске. Да са поносом истакнемо нашу тробојку дугу 120 метара и дамо подршку Републици Српској, нашој Србији и предсједнику Републике Српске Милораду Додику", рекао је Ђајић.
Ђајић је додао да је Дан српског јединства, слободе и националне заставе прилика да се српски народ окупи и у овим изазовним временима, те оснажи слогу и уједињеност, саопштено је из Градског одбора СНСД-а Бањалука.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.
