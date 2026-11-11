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Источно Сарајево добија мурал посвећен егзодусу 160.000 сарајевских Срба

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АТВ редакција
11.11.2026 15:16

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У Источном Новом Сарајеву у току је осликавање мурала посвећеном егзодусу 160.000 сарајевских Срба од 1992. до 1996. године на којем је и лик проте Војислава Воје Чаркић, познатијег као поп Жућо, који је био на челу литије која је напуштала Грбавицу.
Фото: ATV

У Источном Новом Сарајеву у току је осликавање мурала посвећеном егзодусу 160.000 сарајевских Срба од 1992. до 1996. године на којем је и лик проте Војислава Воје Чаркића, познатијег као поп Жућо, који је био на челу литије која је напуштала Грбавицу.

На муралу који се налази на згради у близини Парка Гаврила Принципа симболичним приказима гробова дочарани су страдање, напуштање огњишта и болна одлука да се приликом одласка из Сарајева откопају посмртни остаци најближих и пренесу на српску територију.

Посебно мјесто заузима крст који су сарајевски Срби изнијели са Грбавице и који је потом постављен на новом храму Светог Георгија у Миљевићима, у чијој порти и почива прота Војо.

Мурал Источно Сарајево
Мурал Источно Сарајево
ATV

Прота Војо био је свештеник који је Одбрамбено-отаџбински рат провео на првој линији на Грбавици која је послије потписивања Дејтонског споразума припала Федерацији БиХ.

Након потписивања Дејтонског споразума заједно са српским народом Грбавице прешао је у Источно Сарајево гдје је наставио служби у цркви у Миљевићима.

Мурал Источно Сарајево
Мурал Источно Сарајево
ATV

На зградама у Источном Новом Сарајеву већ су осликани мурали команданта специјалне јединице "Бели вукови" Срђана Кнежевића, војводе Славка Алексића, заставе Републике Српске и српске војничке шапке.

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Тагови :

Мурал Источно Сарајево

егзодус 160.000 сарајевских Срба

страдање Срба

култура сјећања

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